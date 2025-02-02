Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 1 лютого 2025 року.
У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко приймав Мальорку.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи.
Огляд матчу:
Атлетіко - Мальорка 2:0
Голи: Ліно, 26, Грізманн, 90+3
Атлетіко: Облак — Льоренте (Моліна, 81), Ле Норман, Ленгле, Мандава — Сімеоне (Грізманн, 61), Барріос, Коке (Корреа, 73), Ліно (Рікельме, 81) — Альварес (Галлагер, 61), Серлот
Мальорка: Грейф — Морей (Наварро Муньйос, 67), Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка — Родрігес (Пратс Бастідас, 81), Кошта (Шикінью, 90), Дардер Молл (Салас, 81) — Ларін (Асано, 67), Мурікі
Попередження: Норман, Галлагер — Вальєнт, Муньйос, Копете.