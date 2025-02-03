Іспанія

Нададуть юнаку ігрової практики.

Марокканський фланговий захисник Адам Азну в цьому сезоні почав робити перші кроки в "дорослому" футболі та залучатись до матчів основної команди мюнхенської Баварії.

Однак ігрового часу для 18-річного виконавця помітно бракує, тож під час зимової трансферної кампанії він із клубом роздумували над тим, як виправити цей недолік.

Зійшлись на необхідності оренди до завершення сезону, і зрештою Баварія домовилась з іспанським Вальядолідом про таку можливість.

Клуб із Ла Ліги при цьому не отримає опції викупу контракту футболіста, оскільки мюнхенці продовжують залишатись зацікавленими в ньому на майбутнє.

Іспанія для Азну — країна явно не чужа, адже він народився в Барселоні й робив перші кроки у футболі в структурі місцевого Дамм та власне академії "блаугранас".

На рахунку Адама в цьому сезоні 15 хвилин у двох матчах Бундесліги та кілька миттєвостей у грі проти донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів УЄФА (5:1).