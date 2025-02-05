Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Іспанії, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках чвертьфіналу Кубку Іспанії-2024/25 Леганес на своєму полі прийме мадридський Реал у боротьбі за путівку до півфіналу турніру.

ЛЕГАНЕС — РЕАЛ МАДРИД

СЕРЕДА, 5 ЛЮТОГО, 22:00. БУТАРКЕ, ЛЕГАНЕС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР АЛЬБЕРОЛА РОХАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мадридський Реал зазнав невдачі у суботньому матчі Ла Ліги, програвши одному з аутсайдерів — Еспаньолу (0:1). В результаті першої поразки у чемпіонаті з початку грудня Реал тепер випереджає Атлетіко всього на одне очко перед суботнім дербі на Сантьяго Бернабеу. Тим часом, Барселона відстає всього на чотири очки, що свідчить про те, що "вершкові" мають ще багато роботи, якщо вони хочуть зберегти титул.

Проте команда Карло Анчелотті відкладе справи у чемпіонаті, щоб зосередитися на Кубку, де чекає ще один непростий суперник. 20-кратні володарі Кубку Іспанії будуть явними фаворитами, тим більше, що цього сезону вони вже обігравали Леганес (3:0) на їхній території в листопаді.

Реал розпочав свою кампанію у Кубку з переконливої ​​перемоги над командою четвертого дивізіону Депортіво Мінера, а потім у додатковий час обіграв Сельту.

Леганес дістався чвертьфіналу, пройшовши через чотири раунди. Після перемоги над Сьюдад де Лусеном, Леганесу знадобилася серія пенальті, щоб здолати скромний Естепон, перш ніж він здобув перемогу над Картахеною із Сегунди. Потім команда Борхи Хіменеса здобула перемогу над Альмерією.

Перемоги над Картахеною та Альмерією допомогли "лос-пепінерос" видати серію з п'яти матчів без поразок. Леганес продемонстрував вражаючу форму, зокрема несподівано обігравши Атлетіко. На жаль, серія добігла кінця в домашньому матчі Ла Ліги в п'ятницю проти Райо Вальєкано (0:1), внаслідок чого команда опинилася на 16 місці.

Програвши чотири з п'яти останніх домашніх матчів, Леганес знає, що він має попереду нелегкий матч, щоб зробити сюрприз, але, можливо, його надихне той факт, що в останньому чвертьфіналі Кубку Іспанії він здобув перемогу над Реалом у сезоні-2017/18.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала пропонується коефіцієнт 1,44, тоді як потенційний успіх Леганеса оцінюється показником 7,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Леганес: Сориано — Крус, Настасич, Гонсалес, Росьє, Альтіміра — Родрігес, Тапіа, Нейу, Раба — де ла Фуенте.

Реал Мадрид: Лунін — Менді, Асенсіо, Чуамені, Васкес — Вальверде, Модрич — Вінісіус Жуніор, Камавінга, Браїм Діас — Родріго.

Не зіграють: Франкеса, Сіссе — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба, Беллінгем, Мбаппе.

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