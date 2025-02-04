Іспанія

Сума трансферу склала близько 12-13 млн євро.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Коламбуса Крю Кучо Ернандесом.

Угода з 25-річним колумбійцем розрахована до літа 2030 року.

Раніше Кучо вже виступав у Ла Лізі, захищаючи кольори Уески, Мальорки та Хетафе. Також він виступав за Вотфорд.

За Коламбус Ернандес відіграв 94 матчі з літа 2022 року — на його рахунку 58 голів та 26 гольових передач.

Після 22 турів Бетіс набрав 29 очок і посідає десяте місце у Ла Лізі.