Гравець був основним у іспанському клубі в цьому сезоні.
Лукас Роса, x.com/AFCAjax
05 лютого 2025, 08:25
Бразильський фланговий захисник Лукас Роса завершив підготовку до "дорослого" футболу в складі молодіжних команд туринського Ювентуса, після чого його в 2021 році запросив до себе іспанський Вальядолід у якості вільного агента.
"Біло-фіолетовим" не знадобилось багато часу для адаптації футболіста, і вже з 2022 року він став гравцем основної команди.
Нині Лукасу вже 24 роки, і в його кар’єрі настав час робити черговий крок на підвищення.
Амстердамський Аякс цієї зими висловив зацікавленість у послугах захисника, і після нетривалих перемовин той перебрався до Нідерландів.
За цей трансфер Вальядолід отримав 3 млн євро й може розраховувати ще на 0,5 млн євро в якості бонусів.
Контракт підписано строком до 2029 року.
У цьому сезоні Роса провів 23 матчі, зробивши один гольовий пас.