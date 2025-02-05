Іспанія

Гравець був основним у іспанському клубі в цьому сезоні.

Бразильський фланговий захисник Лукас Роса завершив підготовку до "дорослого" футболу в складі молодіжних команд туринського Ювентуса, після чого його в 2021 році запросив до себе іспанський Вальядолід у якості вільного агента.

"Біло-фіолетовим" не знадобилось багато часу для адаптації футболіста, і вже з 2022 року він став гравцем основної команди.

Нині Лукасу вже 24 роки, і в його кар’єрі настав час робити черговий крок на підвищення.

Амстердамський Аякс цієї зими висловив зацікавленість у послугах захисника, і після нетривалих перемовин той перебрався до Нідерландів.

За цей трансфер Вальядолід отримав 3 млн євро й може розраховувати ще на 0,5 млн євро в якості бонусів.

Контракт підписано строком до 2029 року.

У цьому сезоні Роса провів 23 матчі, зробивши один гольовий пас.