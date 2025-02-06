Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють Валенсія та каталонська Барселона.
Ферран Торрес, Getty Images
06 лютого 2025, 21:49
Валенсія та каталонська Барселона зіграють у чвертьфіналі Кубка Іспанії на Местальї.
Карлос Корберан, на тлі перемоги над Сельтою з Віго (2:1), залучив до стартового складу Дімітрієвські до рамки воріт, тоді як Діакабі та Гасеровські гратимуть у трійці в центрі захисту, Ааронс та Васкес розташуються на флангах, а Гільямон та Пепелу повернуться до центру поля, тоді як Перес, Садік та Канос долучаться до атаки.
Ганс-Дітер Флік, після перемоги над Алавесом (1:0), використав із перших хвилин Еріка в центрі оборони, тоді як де Йонг гратиме в опорній зоні, а Фермін розташується під Ферраном у атаці.
Валенсія: Дімітрієвські — Москера, Діакабі, Гасеровські — Ааронс, Гільямон, Пепелу, Васкес — Перес, Садік, Канос.
Запасні: Мамардашвілі, Барренечеа, Герра, Алмейда, Мір, Гая, Таррега, Д. Лопес, Ріоха, Кордоба.
Барселона: Щесни — Кунде, Гарсія, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Фермін, Рафінья — Торрес.
Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Мартінес, Левандовські, Торре, Касадо, Віктор, Ольмо, Форт, Мартін.
Гра Валенсія — Барселона почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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