Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють Валенсія та каталонська Барселона.

Валенсія та каталонська Барселона зіграють у чвертьфіналі Кубка Іспанії на Местальї.

Карлос Корберан, на тлі перемоги над Сельтою з Віго (2:1), залучив до стартового складу Дімітрієвські до рамки воріт, тоді як Діакабі та Гасеровські гратимуть у трійці в центрі захисту, Ааронс та Васкес розташуються на флангах, а Гільямон та Пепелу повернуться до центру поля, тоді як Перес, Садік та Канос долучаться до атаки.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над Алавесом (1:0), використав із перших хвилин Еріка в центрі оборони, тоді як де Йонг гратиме в опорній зоні, а Фермін розташується під Ферраном у атаці.

Валенсія: Дімітрієвські — Москера, Діакабі, Гасеровські — Ааронс, Гільямон, Пепелу, Васкес — Перес, Садік, Канос.

Запасні: Мамардашвілі, Барренечеа, Герра, Алмейда, Мір, Гая, Таррега, Д. Лопес, Ріоха, Кордоба.

Барселона: Щесни — Кунде, Гарсія, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Фермін, Рафінья — Торрес.