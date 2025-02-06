Іспанія

Іспанець поклав три голи у ворота колишньої команди.

Вінгер Барселони Ферран Торрес не пошкодував Валенсію, свою колишню команду. Футболіст каталонського гранда забив "кажанам" три м'ячі вже до 30-ї хвилини.

Згідно з відомостями Opta, це найшвидший хет-трик у виконанні представника Барселони з жовтня 2008 року, коли Самюель Ето'о тричі вразив ворота Альмерії до 28-ї хвилини у зустрічі Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Ансу Фаті може опинитися в Бенфіці чи Аяксі.

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