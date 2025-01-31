Іспанія

Вінгер Барселони Ансу Фаті може відправитися в чергову оренду.

Як повідомляє португальське авторитетне видання A Bola, Бенфіка всерйоз розглядає варіант підписання гравця Барселони Ансу Фаті.

Мова йде про орендну угоду. Також видання відмічає, що такий самий варіант розглядає Аякс.

При цьому зазначається, що агент Фаті Жорже Мендеш попереджає гравця про риск оренди, адже застерігається, що буде повторення невдалого досвіду з Брайтоном.

В цьому сезоні Фаті провів всього 186 хвилин на полі в футболці Барселоні та не відзначився жодної гольової дією.

Раніше повідомлялося, що Фаті хоче бачити в Фенербахче Жозе Моурінью