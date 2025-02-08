Іспанія

Німець задоволений іспанським вінгером.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився коментарем про вінгера команди Ансу Фаті.

"Ансу Фаті добре справляється, він прогресує в тому, про що ми його просимо, і в цілому він весь час розвивається. Я думаю, що Фаті на правильному шляху", — наводить слова Фліка журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше 22-річний футболіст навіть не був включений до заявки Барселони на кубковий матч проти Валенсії (5:0).

У нинішньому сезоні Фаті з'явився на полі у восьми зустрічах у всіх турнірах, але результативними діями відзначитися не зміг. Варто сказати, що в зимове трансферне вікно Фаті відмовився залишати Барселону в надії отримати ще один шанс.