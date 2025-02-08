Німець задоволений іспанським вінгером.
Ансу Фаті, Getty Images
08 лютого 2025, 18:53
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився коментарем про вінгера команди Ансу Фаті.
"Ансу Фаті добре справляється, він прогресує в тому, про що ми його просимо, і в цілому він весь час розвивається. Я думаю, що Фаті на правильному шляху", — наводить слова Фліка журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше 22-річний футболіст навіть не був включений до заявки Барселони на кубковий матч проти Валенсії (5:0).
У нинішньому сезоні Фаті з'явився на полі у восьми зустрічах у всіх турнірах, але результативними діями відзначитися не зміг. Варто сказати, що в зимове трансферне вікно Фаті відмовився залишати Барселону в надії отримати ще один шанс.