Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 6 лютого 2025 року.
Валенсія — Барселона, Getty Images
07 лютого 2025, 09:59
У чвертьфінальному матчі Кубку Іспанії Барселона у гостях розгромила Валенсію (5:0).
Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок уже на третій хвилині зусиллями Феррана Торреса, який до 30 хвилини оформив хет-трик. Також у першому таймі відзначився Фермін Лопес.
У другому таймі єдиний м'яч "блаугранас" забив Ламін Ямал.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Барселона у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії-2024/25:
Валенсія — Барселона 0:5
Голи: Торрес, 3, 17, 30, Лопес, 23, Ямал, 59.
Валенсія: Дімітрієвські — Москера, Діакабі (Таррега, 65), Гасеровські — Ааронс, Гільямон (Барренечеа, 81), Пепелу, Васкес — Перес (Лопес, 65), Садік (Мір, 72), Канос (Хайме, 72).
Барселона: Щесни — Кунде (Форт, 79), Гарсія, Кубарсі (Мартінес, 46), Бальде (Мартін, 46) — де Йонг, Педрі (Касадо, 64) — Ямал, Фермін, Рафінья (Ольмо, 64) — Торрес.
Попередження: Перес, Садік.