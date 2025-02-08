Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридські Реал та Атлетіко.
Антуан Грізманн, Getty Images
08 лютого 2025, 21:06
Мадридські Реал та Атлетіко зіграють у дербі в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.
Карло Анчелотті, після поразки від каталонського Еспаньйола (0:1), використав із перших хвилин Асенсіо в центрі оборони.
Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Мальоркою (2:0), залучив до стартового складу Хіменеса та Галана в оборону, тоді як Де Пауль та Барріос гратимуть у центрі поля, а Грізманн повернеться до атаки.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Асенсіо, Чуамені, Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Местре, Камавінга, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Діас, Менді, Гонсало, Хакобо, Лоренсо.
Запасні: Муссо, Аспілікуета, Моліна, Вітсель, Мандава, Костіс, Галлагер, Коке, Лемар, Рікельме, Корреа.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Ліно — Альварес, Грізманн.
Гра Реал — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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