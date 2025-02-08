Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридські Реал та Атлетіко.

Мадридські Реал та Атлетіко зіграють у дербі в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, після поразки від каталонського Еспаньйола (0:1), використав із перших хвилин Асенсіо в центрі оборони.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Мальоркою (2:0), залучив до стартового складу Хіменеса та Галана в оборону, тоді як Де Пауль та Барріос гратимуть у центрі поля, а Грізманн повернеться до атаки.

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Асенсіо, Чуамені, Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Камавінга, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Діас, Менді, Гонсало, Хакобо, Лоренсо.



Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Ліно — Альварес, Грізманн.