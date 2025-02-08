Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Лас-Пальмас - Вільярреал, Getty Images
08 лютого 2025, 21:27
У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас на своєму полі приймав Вільярреал.
У напруженому матчі гості зуміли здолати господарів і набрати три очки.
Лас-Пальмас — Вільярреал 1:2
Голи: Фустер, 84 - Баена, 53, Перес, 66
Лас-Пальмас: Сіллессен — Пельмар (Фустер, 61), Суарес (Мануель Ерсог Гонсалес, 85), Маккенна, Мармоль — Муньйос, Лойодіс (Віті, 61), Байчетич (Марвін, 78), Молейро — Макберні, Рамірес (Рамірес, 85)
Вільярреал: Конде — Феменія (Наварро, 46), Фойт, Камбвала (Кошта, 81), Кардона — Піно (Б'юкенен, 75), Гує, Комесанья (Парехо, 46), Баена (Баї, 90) — Баррі, Перес (Пепе, 69)
Попередження: Мармоль, Рамірес, Маккенна, Хіменес, Молейро — Кардона, Комесанья, Баена.