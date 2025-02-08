24-річний футболіст хоче грати в нинішній команді.
Ферран Торрес, Getty Images
08 лютого 2025, 22:22
Вінгер Барселони Ферран Торрес відмовився залишати клуб у зимове трансферне вікно. У підписанні іспанця був зацікавлений неназваний представник чемпіонату Саудівської Аравії.
За інформацією журналіста Тоні Хуанмарті, Торрес отримав вигідну пропозицію в січні, але відповів відмовою. 24-річний гравець повністю зосереджений на Барселоні.
В активі Феррана Торреса десять забитих м'ячів і три результативні передачі в 25 поєдинках нинішньої кампанії. Вартість футболіста оцінюють експерти Transfermarkt у 28 млн євро, а його контракт із каталонським грандом розрахований до 2027 року.
Раніше повідомлялося, що Ферран — автор найшвидшого хет-трику Барселони з часів Ето'о.