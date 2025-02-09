Іспанія

Команди Карло Анчелотті та Дієго Сімеоне обмінялись голами в різних таймах, але за перемогою ніхто з них так і не пішов.

Чемпіонські перегони в іспанській Ла Лізі цього року обіцяють отримати дуже цікаву розв’язку, оскільки до звичного тріумвірату останнім часом намагається зазирнути баскський Атлетік, а тим часом два мадридських клуби очолюють турнірну таблицю й своїми періодичними невдачами постійно дають шанси каталонській Барселоні.

Вочевидь, уся команда Ганса-Дітера Фліка пізнім вечором суботи в рамках двадцять третього туру національної першості перебувала перед телевізійними моніторами та дивилась за тим, як на Сантьяго Бернабеу відбувається черговий епізод мадридського дербі поміж Реалом та Атлетіко, які до цього два матчі поспіль не могли визначити сильнішого й завершували ці ігри з однаковим рахунком — 1:1, та купою емоцій.

Цього вечора теж було, про що їм посперечатись, бо найбільш обговорюваним та цікавим епізодом першого тайму, наприклад, стала не якась яскрава атака однієї з команд, а рішення головного арбітра Сесар Сото Градо на 34 хвилині піти подивитись повтор епізоду всередині штрафного "галактікос", коли Чуамені необачно наступив на ногу Ліно, який не встигав за передачею з лівого флангу від Галана на загострення.

І це перше пенальті в сезоні Ла Ліги у ворота Реала! Звісно, Карло Анчелотті та його підопічні це рішення арбітрів ще довго намагались оскаржити, проте Альварес паненкою з позначки поклав м’яч у центр воріт, тож "матрацники" вийшли вперед за рахунком на табло, і це для них було найважливішим підсумком епізоду.

Звісно, ще й те, що Реал завівся й догравав першу половину суто на емоціях, тож як не виходило створити якісний момент до цього пенальті, так і не вийшло нічого в господарів після його призначення та реалізації аргентинським "павуком".

У другому таймі Атлетіко продовжував демонструвати свій футбол від оборони, тоді як суперники помітно додали в швидкості й намагались відігратись. Зрештою, гості дали "галактікос" піймати свою атакувальну хвилю й ледь не загубили під нею самих себе. На 50 хвилині Мбаппе з добивання від заблокованого удару Беллінгема в центрі штрафного спрямував м’яч у лівий кут, і понеслась.

У Реала після цього дійсно була ціла купа моментів, коли Облаку доводилось з останніх сил щось вигадувати, аби зрештою не пропустити ще й другий гол у власні ворота. І хоча з часом темп атак Реала почав помітно зменшуватись, але моменти Вінісіуса, Беллінгема та Родріго від цього нікуди б не поділись, і там уже словенському воротарю доводилось тягнути все, що летіло в напрямку його володінь.

У відповідь Атлетіко почав бодай щось створювати вже тоді, коли Дієго Сімоне вчергове перекрутив схему гри власної команди й Реал почав залишати позаду себе небезпечно багато вільного простору. Проте все, що виникало безпосередньо у володіннях Куртуа після перерви, зрештою відбувалось або в рамках епізодів із офсайдами, або завершувалось без належної гостроти. А от фінального акорду ні від кого ми так і не побачили.

У наступному турі Реал гостюватиме в памплонської Осасуни, тоді як Атлетіко прийматиме Сельту з Віго.Реал — Атлетіко 1:1Мбаппе, 50 — Альварес, 35 (пен.)Куртуа — Л. Васкес (Камавінга, 81), Асенсіо, Чуамені, Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос (Модрич, 80) — Родріго (Діас, 87), Мбаппе, Вінісіус.Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан (Рейнілдо, 64) — Сімеоне (Моліна, 64), Де Пауль (Корреа, 77), Барріос, Ліно (Коке, 63) — Альварес (Серлот, 81), Грізманн.Попередження: Себальйос — Ленгле, Галан, Серлот