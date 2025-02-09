Форвард потрапив не до тієї команди.
Вітор Роке, Getty Images
09 лютого 2025, 12:47
Каталонська Барселона на початку 2024 року сміливо зайшла на бразильський ринок та виклала 30 млн євро Атлетіко Паранаенсе за нападника Вітора Роке.
Як виявилось згодом, даремно — гравець не прижився в столиці Каталонії й поточну кампанію розпочав уже в якості орендованого севільським Бетісом футболіста.
Проте тимчасова угода із "зелено-білими" триватиме ще менше ніж пів року, а далі знову постане питання, що робити з 19-річним юнаком, у якого чинний контракт до 2031 року, проте головному тренеру Барселони Гансу-Дітеру Фліку він не потрібен.
Саме тому Барса вже вирішила, що влітку буде доречно встановити цінник на Роке в розмірі 25 млн євро та намагатись знайти на нього покупця.
Тим часом Вітор забив сім голів та віддав дві гольові передачі за 30 матчів у поточній кампанії.