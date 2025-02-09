Іспанія

Форвард потрапив не до тієї команди.

Каталонська Барселона на початку 2024 року сміливо зайшла на бразильський ринок та виклала 30 млн євро Атлетіко Паранаенсе за нападника Вітора Роке.

Як виявилось згодом, даремно — гравець не прижився в столиці Каталонії й поточну кампанію розпочав уже в якості орендованого севільським Бетісом футболіста.

Проте тимчасова угода із "зелено-білими" триватиме ще менше ніж пів року, а далі знову постане питання, що робити з 19-річним юнаком, у якого чинний контракт до 2031 року, проте головному тренеру Барселони Гансу-Дітеру Фліку він не потрібен.

Саме тому Барса вже вирішила, що влітку буде доречно встановити цінник на Роке в розмірі 25 млн євро та намагатись знайти на нього покупця.

Тим часом Вітор забив сім голів та віддав дві гольові передачі за 30 матчів у поточній кампанії.