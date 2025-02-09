Іспанія

20-річний вихованець Динамо Київ уклав угоду із клубом Ла Ліги.

Молодий атакуючий півзахисник Марко Подоляк офіційно підписав контракт із Леганесом, який виступає в іспанській Ла Лізі.

20-річний українець, який є вихованцем київського Динамо, підписав із іспанським клубом повноцінний контракт, умови якого не повідомляються.

Також наразі невідомо, за яку саме команду Леганеса виступатиме Подоляк — за основну чи молодіжну.

Марко Подоляк пройшов академію Динамо Київ, а після вторгнення рф в Україну перебрався до Брекнелл Таун із сьомого дивізіону Англії.

Український плеймейкер також проходив перегляд у КПР та тренувався з командою U-23. Влітку 2023 року став гравцем польської Вісли Плоцьк, але в липні залишив клуб у статусі вільного агента. У вересні 2024-го підписав контракт із Райо Вальєкано, де виступав на молодіжному рівні.