21-річний футболіст залишиться в мадридському клубі.
Рауль Асенсіо, Getty Images
09 лютого 2025, 19:59
Керівництво мадридського Реала планує відновити переговори про новий контракт із центральним захисником Раулем Асенсіо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, Реал готовий продовжити переговори з 21-річним футболістом після перших грудневих контактів. Стверджується, що в клубі всі задоволені прогресом Асенсіо, а також ставленням гравця до справи.
Журналіст зазначає, що продовження Асенсіо — один із пріоритетів Реала на найближчий час.
У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 20 матчах за основну команду і записав собі в актив одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Реал має намір продовжити контракт з Асенсіо.