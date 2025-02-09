Іспанія

21-річний футболіст залишиться в мадридському клубі.

Керівництво мадридського Реала планує відновити переговори про новий контракт із центральним захисником Раулем Асенсіо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, Реал готовий продовжити переговори з 21-річним футболістом після перших грудневих контактів. Стверджується, що в клубі всі задоволені прогресом Асенсіо, а також ставленням гравця до справи.

Журналіст зазначає, що продовження Асенсіо — один із пріоритетів Реала на найближчий час.

У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 20 матчах за основну команду і записав собі в актив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Реал має намір продовжити контракт з Асенсіо.