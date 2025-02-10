Іспанія

Французький гравець може перебратися до Ла Ліги.

Центральний нападник Крістал Пелес Жан-Філіпп Матета опинився в сфері інтересів Атлетіко, передає портал TEAMtalk.

Повідомляється, що мадридці включили 27-річного француза до свого шортлиста на літнє трансферне вікно. Ще кілька клубів, зокрема й чемпіонату Англії, теж цікавляться гравцем.

У Крістал Пелес ще не визначилися, скільки хочуть отримати за Матета, оскільки сподіваються продовжити з ним контракт. Якщо ж угоду оновити не вдасться, лондонці будуть вимушені вислухати пропозиції претендентів на придбання нападника.

Зазначимо, що контракт Жан-Філіппа з "орлами" розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює француза в 20 мільйонів євро.

У ході поточної кампанії Матета відзначився 13-ма голами й двома асистами в 28 матчах усіх турнірів.