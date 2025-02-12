Іспанія

Плани "блаугранас" на літнє трансферне вікно не є глобальними.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку відповів на питання щодо планів свого клубу на майбутнє літнє трансферне вікно, заявивши про відсутність необхідності підсувати багато новачків.

"Нам не потрібно підписувати 4-5 гравців у поточній ситуації. На даний момент ми задоволені, тому що зараз у нас менше занепокоєнь щодо підписання нових гравців, ніж це було раніше.

Молоді футболісти вживаються у свої ролі, тому немає потреби у запрошенні великої кількості новачків", — цитує слова Деку журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що в Барселоні працюють над продовженням контракту з Рафіньєю до 2029 року.