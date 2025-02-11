Бразилець має залишитись в клубі.
Рафінья Діас, Getty Images
11 лютого 2025, 09:59
Нападник Барселони Рафінья демонструє неабияку результативність в цьому сезоні. Керівництво клубу працює над продовження контракту із бразильцем, повідомляє Diario Sport.
За даними джерела, чинний контракт Діаса розрахований до 2027 року. Його хочуть продовжити до 2029-го.
Цього сезону на рахунку Рафіньї 24 голи та 15 асистів у 35 матчах за Барселону у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Вітор Роке не в планах Фліка.