Іспанія

Бразилець має залишитись в клубі.

Нападник Барселони Рафінья демонструє неабияку результативність в цьому сезоні. Керівництво клубу працює над продовження контракту із бразильцем, повідомляє Diario Sport.

За даними джерела, чинний контракт Діаса розрахований до 2027 року. Його хочуть продовжити до 2029-го.

Цього сезону на рахунку Рафіньї 24 голи та 15 асистів у 35 матчах за Барселону у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Вітор Роке не в планах Фліка.