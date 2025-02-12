Іспанія

Польський форвард висловився про перспективи 17-річного одноклубника.

Зірковий нападник каталонської Барселони та дворазовий найкращий футболіст року за версією ФІФА Роберт Левандовські дав кілька важливих порад своєму талановитому юному одноклубнику Ламіну Ямалу, щоб залишатися на найвищому рівні протягом усієї кар'єри.

"Ямал – надзвичайно талановитий гравець, але велике значення має його оточення. Важливо думати не про те, де він буде за 2-3 роки, а про те, щоб через 10 років він досягнув найвищого рівня.

Мова йдеться про середовище, в якому зростають молоді футболісти. Гроші – це добре, але вони також можуть розслабити. Ми всі люди, і на нас впливають зовнішні фактори. Коли я починав, ситуація була іншою: доводилося чекати газетних статей до понеділка, а інтернет лише зароджувався. Моєму поколінню було простіше.

Зараз молоді гравці стикаються з тиском соцмереж, де коментарі можуть бути дуже жорсткими. У довгостроковій перспективі це може виснажувати. Тому, хоч талант Ламіна безсумнівний, його майбутнє залежить від рішень, які він і його оточення прийматимуть, щоб і через 10 років у нього залишалася жага до нових звершень", — заявив польський форвард в інтерв'ю для Piłka Nożna.

Нагадаємо, раніше про Ламіна Ямала висловився іменитий експівзахисник збірної Іспанії Сауль Ньїгес.