Іспанія

Коментар іспанського хавбека.

Півзахисник Севільї Сауль Ньїгес вважає, що постійні порівняння з Ліонелем Мессі не підуть на користь Ламіну Ямалю. 17-річного вінгера Барселони часто називають "новим Мессі".

Поки що це не надто заважає вундеркінду блищати, однак, за словами Сауля, подібні розмови краще припинити.

"Якщо ви хочете, щоб Ямаль домігся успіху, потрібно припинити порівнювати його з Мессі", — наводить ElDesmarque висловлювання 30-річного ексхавбека мадридського Атлетіко.

Зазначимо, що Севілья прийме в рідних стінах Барселону в недільному матчі Ла Ліги. Зустріч стартує о 22:00 за київським часом.