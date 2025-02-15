Іспанія

Керманич Жирони прокоментував поразку від Хетафе.

Каталонська Жирона напередодні в рамках 24 туру іспанської Ла Ліги поступилась Хетафе на власному полі (1:2).

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели хорошу гру, але були моменти, коли ми прирікали себе на невдачу, утрачаючи м'яч. Дуже важко створювати моменти проти Хетафе і, хоча я бачив хороше ставлення до контролю м'яча та агресивність в атаці, важливо, щоб ми контролювали ті аспекти, які у нас не дуже добре виходять.

Я побачив те, що хотів би бачити від команди. У нас чотири перемоги в п'яти іграх, і я думаю, що ми стали трохи кращими останнім часом.

Люди кажуть мені, що я багато жестикулюю, іноді це від розчарування, і я знаю, що мені потрібно вдосконалюватись у цьому аспекті, але сьогодні я був спокійнішим.

Я думаю, що ми виглядали непогано в дуелях і змусили команду, яка любить іти вперед, зробити кроки назад. Ми не створили багато гольових моментів, але й вони теж, тому я сказав своїм гравцям, що ми наблизились до тієї версії команди, яка мені потрібна.

Ми говорили про те, що треба бути сильнішими, бо знали, що у нас немає часу на роздуми, і саме так сталось із першим пропущеним м'ячем. Я добре бачу стан гравців. Під час останньої перемоги над Лас-Пальмасом ми були значно гірше, аніж сьогодні.

Я керуюсь відчуттями, і минулого тижня я залишив межі поля, відчуваючи себе трохи приголомшеним, тому що мені не подобалось те, що я бачив у команді. Однак сьогодні я був упевнений, тому що ми добре попрацювали на перспективу. Я побачив мобільність і намір бути впізнаваною командою.

Поразки завдають мені багато болю, і моїм гравцям теж, але перемога чи поразка не можуть вплинути на команду загалом. У нас не все гаразд, і це реальність, але з огляду на те, що я бачив, я спокійний", — заявив іспанський фахівець.

Каталонська Жирона в наступному турі зіграє в гостях у мадридського Реала.