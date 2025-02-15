Іспанія

Каталонський клуб догравав матч у меншості.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Жирона приймала на своєму полі Хетафе.

Рахунок у матчі відкрив Уче вже на 3-й хвилині, проте після перерви Янгель Еррера, відгукнувшись на результативну передачу українського вінгера Віктора Циганкова.

Утім, на 62-й хвилині Борха Майораль знову вивів Хетафе уперед, а вилучення Еррера на 73-й хвилині поставило крапку на будь-яких надіях Жирони заробити в цьому протистоянні очки.

Жирона — Хетафе 1:2

Голи: Еррера, 54 - Уче, 3, Майораль, 62

Жирона: Гассаніга — Лопес, Крейчі, Блінд — Мартін, Ромеу (Аспрілья, 69), Еррера, Гутьєррес — Циганков (Міовські, 90), Хіль (Мартін, 78) — Стуані (Порту, 78)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Терратс (Сантьяго, 89), Джене, Арамбаррі (Ньйом, 77), Бернат (Перес, 61) — Хуанмі (Майораль, 61), Уче (Ожгюн Їлдирим, 89)

Попередження: Порту, Аспрілья — Перес, Уче, Альдерете

Вилучення: Еррера, 73