Іспанія

Представник гравця розповів про стан свого клієнта.

Бразильський нападник Антоні цієї зими перебрався з англійського Манчестер Юнайтед до севільського Бетіса на правах оренди без права викупу.

24-річний виконавець уже встиг дебютувати за новий клуб, залишивши дуже переконливе враження щодо своїх виступів.

Зокрема, забивши по голу в Ла Лізі та Лізі конференцій УЄФА в трьох зіграних матчах загалом.

Агент Антоні, бразилець Жуніор Педросо, розповів про те, як наразі почувається гравець на тлі невдалого періоду в складі "Червоних дияволів" та потужного ривку зі старту в Бетісі.

"Цей швидкий успіх у Бетісі став можливим, тому що Антоні зараз дуже, дуже щасливий. Він дійсно щасливий, ви можете відчути це на полі та поза ним. Він зміг дуже швидко адаптуватись, і це дуже важливо — це означає, що ми змогли вибрати найкращий варіант із можливих.

Коли ми почали думати і планувати тимчасовий трансфер Антоніо, ми знали, що це буде короткостроковий проект. Наша робота полягала в тому, щоб він і його сім'я швидко адаптувались і знайшли стиль гри, який би посилив його характеристики.

Думка всіх була одностайною. Після цього ми склали карту клубів, за які він міг би грати, і прийшли до висновку, що Бетіс — ідеальне місце для нього.

Так, іспанський футбол значно зміцнює основні технічні та фізичні характеристики Антоні. Він має більше свободи, щоб використовувати всі свої навички на користь ефективності в атаці. Ось чому ми сказали "так", і Манчестер Юнайтед також схвалив це рішення.

Я можу сказати, що інші клуби, які хотіли підписати Антоніо, були дуже зацікавлені в його трансфері. Із Англії — зокрема. У нього був шанс залишитись у Прем'єр-лізі, але ми віддали перевагу Бетісу. Можу також повідомити, що клуби саудівської професійної ліги зверталися до нас з приводу потенційних переходів. Це був ще один варіант, але Іспанія була найкращим саме для гравця.

Я також можу підтвердити, що в контракті немає пункту про можливість викупу. Тож Антоні знову буде гравцем Манчестер Юнайтед від липня.

Аморім? Антоні дуже його поважає, це однозначно. Але в січні ми зрозуміли, що його статус у клубі не найкращий, тому Манчестер Юнайтед також зрозумів, що від'їзд в оренду — це найкращий спосіб для Антоні відновити свою найкращу форму.

Я вважаю, що футбол дуже динамічний. Не можна будувати довгострокових планів. Можливо, у його історії з Манчестер Юнайтед буде ще кілька розділів, а можливо, і ні. Це буде залежати від багатьох факторів, уключно з рішенням клубу і самого гравця в найближчому майбутньому", — заявив представник футболіста.

Поява Антоні на полі очікується вже в наступній грі "зелено-білих" проти баскського Реала Сосьєдад.