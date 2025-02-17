Іспанія

Українець може переїхати в столицю Іспанії.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко може перейти в мадридський Атлетіко. Про це повідомляє іспанське видання Esto es Atleti.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" налаштоване придбати 28-річного гравця наступного літа.

Зазначається, що мадридський клуб був близьким до трансферу Зінченка цієї зими, проте перехід в останній момент зірвався. Атлетіко переконаний у трансфері українця наступного літа і готовий задовольнити фінансову вимогу Арсеналу, який вимагає за футболіста збірної України 20 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "канонірами" розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 13 матчів.