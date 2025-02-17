Українець може переїхати в столицю Іспанії.
Oleksandr Zinchenko, getty images
17 лютого 2025, 14:24
Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко може перейти в мадридський Атлетіко. Про це повідомляє іспанське видання Esto es Atleti.
За інформацією джерела, керівництво "матрацників" налаштоване придбати 28-річного гравця наступного літа.
Зазначається, що мадридський клуб був близьким до трансферу Зінченка цієї зими, проте перехід в останній момент зірвався. Атлетіко переконаний у трансфері українця наступного літа і готовий задовольнити фінансову вимогу Арсеналу, який вимагає за футболіста збірної України 20 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з "канонірами" розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 13 матчів.