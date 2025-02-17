Іспанія

Аргентинець проводить сильний сезон в Серії А.

Мадридський Реал має намір повернути вихованця клубу Ніколаса Паса, який наразі виступає за італійський Комо. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" хоче викупити контракт 20-річного аргентинця, який влітку перейшов із Реала до італійського клубу за шість мільйонів євро.

Зазначається, що у "королівського" клубу є пріоритетний викуп футболіста за дев'ять мільйонів євро. Сам гравцеь не проти повернутися до мадридського клубу, проте ще не прийняв остаточного рішення. Обговорення потенційного трансферу повинно відбутися влітку 2025 року.

Чинний контракт гравця з італійцями розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Ніко Пас відіграв за Комо 23 матчі, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.