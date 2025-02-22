Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 25 туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 22:00.

Один із аутсайдерів Лас-Пальмас у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі прийме лідера чемпіонату Барселону.

ЛАС-ПАЛЬМАС — БАРСЕЛОНА

Субота, 22 лютого, 22:00. Гран-Канарія, Лас-Пальмас. Головний арбітр — Адріан Кордеро Вега. Пряма трансляція на MEGOGO

В даний час Барселона очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид завдяки додатковим показникам, у той час як Лас-Пальмас опустився на 17 місце і близький до зони вильоту.

Цього сезону Лас-Пальмас здобув шість перемог у 24 матчах чемпіонату Іспанії. Загалом клуб набрав 23 очки і посідає 17 місце, як і Валенсія позаду, і лише на один бал попереду Алавеса на 19 місці. Отже, будь-яка осічка може відправити команду в зону вильоту.

Команда Дієго Мартінеса перебуває у кризі: в останніх шести матчах чемпіонату вона набрала лише одне очко, а в останніх трьох матчах програла Жироні, Вільярреалу та Мальорці.

Команда фактично не перемагала у найвищому дивізіоні з моменту зимових канікул, коли ще відчувалася гарна форма на тлі перемоги над Барселоною.

У 12 домашніх матчах Ла Ліги підопічні Мартінеса набрали лише 13 очок, що є одним із найгірших показників у лізі.

Тим часом Барселона має найкращий результат у гостьових матчах Ла Ліги цього сезону, набравши 27 очок у 13 іграх, і команда Ганса-Дітера Фліка підійде до цієї гри з впевненістю у своїх силах.

Минулого понеділка "блаугранас" піднялися на вершину чемпіонату завдяки перемозі над Райо Вальєкано, коли Роберт Левандовські забив єдиний гол у матчі. У Барселони та Реала по 51 очку після 24 матчів чемпіонату, а Атлетіко, який посідає третє місце, відстає лише на одне очко. Отже, конкуренція дуже висока і Барселона має розуміти, що стоїть на кону, особливо в матчах проти аутсайдерів.

Команда Фліка виграла всі чотири останні матчі в Ла Лізі, а також не зазнала жодної поразки у 12 останніх матчах у всіх турнірах, починаючи з зимової перерви, коли вона програла Атлетіко.

Каталонська команда не програвала жодного виїзного матчу проти Лас-Пальмаса з лютого 1991 року, а на стадіоні Гран-Канарія у найвищому дивізіоні Іспанії вони не програвали з лютого 1986 року.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Лас-Пальмас: Сіллессен — Мармоль, Пельмар, Суарес, Віті — Молейро, Байчетич, Лойодіс, Муньйос — Рамірес, Макберні.

Барселона: Щесни — Бальде, Мартінес, Араухо, Кунде — Педрі, де Йонг, Гаві — Рафінья, Ямал, Левандовські.

Не зіграють: Маккенна, Марвін, Сілва, Кардона, Янузай, Родрігес — тер Штеген, Крістенсен, Берналь.

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