Іспанія

Готується потужний вибух на трансферному ринку.

У Саудівській Аравії готові заплатити мадридському Реалу 1 млрд. євро за вінгера Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, сума в 1 млрд. євро не є проблемою для саудівської ліги.

Підкреслюється, що підписання 24-річного бразильця розглядається як стратегічний крок. У Саудівській Аравії вважають, що потенційний перехід Вінісіуса здатний спонукати до переїзду в цю країну інших молодих зірок з Європи.

Чинна трудова угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 200 млн. євро.

Цього сезону Вінісіус відіграв за Реал 32 матчі, забив 16 голів та віддав 12 результативних передач.