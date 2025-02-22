Готується потужний вибух на трансферному ринку.
Вінісіус, getty images
22 лютого 2025, 13:47
У Саудівській Аравії готові заплатити мадридському Реалу 1 млрд. євро за вінгера Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, сума в 1 млрд. євро не є проблемою для саудівської ліги.
Підкреслюється, що підписання 24-річного бразильця розглядається як стратегічний крок. У Саудівській Аравії вважають, що потенційний перехід Вінісіуса здатний спонукати до переїзду в цю країну інших молодих зірок з Європи.
Чинна трудова угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 200 млн. євро.
Цього сезону Вінісіус відіграв за Реал 32 матчі, забив 16 голів та віддав 12 результативних передач.