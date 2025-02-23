Каталонський клуб набрав чергові три очки.
Лас-Пальмас - Барселона, Getty Images
23 лютого 2025, 00:00
У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас на своєму полі приймав Барселону.
Колектив Ганса-Дітера Фліка набрав три очки завдяки голам від Дані Ольмо та Феррана Торреса.
Таким чином, каталонський клуб продовжує перебувати на першій сходинці в Ла Лізі.
Лас-Пальмас — Барселона 0:2
Голи: Ольмо, 62, Торре, 90+5
Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті (Пеццолесі, 85), Суарес, Мармоль, Муньйос — Ессугу (Кампанья, 67) — Рамірес, Муньйос, Байчетич (Рамірес, 85), Молейро (Фустер, 67) — Макберні (Мата, 67)
Барселона: Щесни — Кунде, Гарсія, Кубарсі, Бальде — Касадо, Педрі (де Йонг, 85) — Ямал (Торрес, 85), Лопес (Ольмо, 46), Рафінья Діас (Мартін, 90) — Левандовські
Попередження: Суарес — де Йонг.