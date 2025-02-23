У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас на своєму полі приймав Барселону.

Колектив Ганса-Дітера Фліка набрав три очки завдяки голам від Дані Ольмо та Феррана Торреса.

Таким чином, каталонський клуб продовжує перебувати на першій сходинці в Ла Лізі. 

Лас-Пальмас — Барселона 0:2
Голи: Ольмо, 62, Торре, 90+5

Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті (Пеццолесі, 85), Суарес, Мармоль, Муньйос — Ессугу (Кампанья, 67) — Рамірес, Муньйос, Байчетич (Рамірес, 85), Молейро (Фустер, 67) — Макберні (Мата, 67)

Барселона: Щесни — Кунде, Гарсія, Кубарсі, Бальде — Касадо, Педрі (де Йонг, 85) — Ямал (Торрес, 85), Лопес (Ольмо, 46), Рафінья Діас (Мартін, 90) — Левандовські

Попередження: Суарес — де Йонг.