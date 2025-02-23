Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Жирона.

Мадридський Реал та каталонська Жирона зіграють на Сантьяго Бернабеу в рамках двадцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, після розгрому англійського Манчестер Сіті (3:1), залучив до стартового складу Васкеса та Алабу в обороні, тоді як Діас та Модрич гратимуть у центрі поля, а Андрій Лунін знову залишився в запасі.

Мічел, на тлі поразки від Хетафе (1:2), використав із перших хвилин Мартіна та ван де Бека в центрі поля, тоді як атаку очолить Данжума. Віктор Циганков традиційно на правому фланзі атаки.

Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Алаба, Менді — Чуамені, Діас, Модрич — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Камавінга, Вальверде, Гюлер, Ендрік, Себальйос, Ф. Гарсія, Рюдігер.



Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Циганков, Мартін, Ромеу, ван де Бек, Гутьєррес — Данжума.

Запасні: Карлос, Стуані, Руїс, Аспрілья, Артур, Хуанпе, Франсес, Міовські, Хіль, Соліс, Порту, Місехой.



Гра Реал — Жирона почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.