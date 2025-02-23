Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 23 лютого, розпочавшись о 17:15.

У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал Мадрид на власному полі зустрінеться з Жироною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 23 ЛЮТОГО, 17:15. ЕСТАДІО САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГІЛЬЄРМО КУАДРА ФЕРНАНДЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Завдяки хет-трику Кіліана Мбаппе вдруге впоравшись із Манчестер Сіті (3:1) в 1/16 фіналу плей-оф оновленої Ліги чемпіонів, Реал повертається на внутрішню арену домашнім поєдинком із Жироною. Боротьба за чемпіонство в самому розпалі й "вершкові" не можуть дозволити собі втратити очки в четвертому поспіль матчі турніру.

Тим не менш, каталонський клуб знає, як впоратися з грандом навіть на його полі. У лютому 2019 року гості здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, голами Крістіана Стуані й Порту відповівши на взяття воріт у виконанні Каземіро. Цікаво, що головним арбітром тієї очної зустрічі, як і сьогоднішньої, був Гільєрмо Куадра Фернандес.

Тижнем раніше підопічні Карло Анчелотті на виїзді поділили залікові бали з Осасуною (1:1), хоча в центрі уваги опинився не результат поєдинку, а вилучення Джуда Беллінгема, через яке він пропустить цей і наступний тури Ла Ліги. Скандали супроводжують поточну кампанію столичного клубу, при чому настільки, що вже навіть з'явилися чутки про зміну ним чемпіонату.

Сезон-2024/25 Жирони в той же час сповнений невдач, таких от як у 24-му турі, коли асист Віктора Циганкова не допоміг команді Мічела уникнути поразки з рахунком 1:2 від Хетафе на власному полі. Із такими виступами каталонський колектив навряд чи повернеться до Ліги чемпіонів на наступний сезон і наразі складно уявити, що він може протиставити своєму сьогоднішньому супернику.

За версією букмекерів, Реал Мадрид є явним фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 1.31, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється показником 8.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Чуамені, Камавінга, Модрич — Б. Діас, Мбаппе, Вінісіус

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Ромеу, Артур — Циганков, Мартін, Хіль — А. Руїс

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