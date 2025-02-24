Іспанія

Ексгравець Барселони прокоментував поразку на Сантьяго Бернабеу.

Мадридський Реал напередодні здолав каталонську Жирону в рамках двадцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги на власному полі (2:0).

Після завершення гри півзахисник "червоно-білих" Артур Мело, який раніше грав за Барселону, прокоментував виступ власної команди.

"У кожній грі ми намагаємося зробити все можливе і завжди хочемо перемогти. Але коли доводиться грати проти Реала на Бернабеу, особисто для мене — найкращої команди у світі, і я відчуваю велику відповідальність. Хоча проти кого б ми не грали, ми будемо прагнути до перемоги з великою повагою до суперників.

Гол Модрича? Це був просто геніальний удар. Ви нічого не можете проти цього зробити, жодна тактика не може захистити вашу команду від такого виконання. Я привітав його після гри з тим, що він забив такий ефектний гол. Це була якісна гра в його виконанні", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі каталонська Жирона гратиме вдома проти Сельти.