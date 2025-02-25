Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Іспанії, який відбудеться 25 лютого, розпочавшись о 22:30.

У рамках півфіналу Кубка Іспанії-2024/25 Барселона на власному полі зустрінеться з Атлетіко (перший матч).

ВІВТОРОК, 25 ЛЮТОГО, 22:30. ЕСТАДІ ОЛІМПІК ЛЮЇС КУМПАНЬШ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС ЕРНАНДЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На тлі триваючої боротьби за чемпіонство, Барселона й Атлетіко зустрінуться в Кубку Іспанії сьогодні ввечері. Цей турнір — не єдиний, в якому "рохібланкос" не пощастило з жеребкуванням, адже в 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів їм доведеться протистояти запеклому ворогу з Мадрида Реалу, ще одному претенденту на лідерство в Ла Лізі.

Барселона минулими вихідними досягла бажаного результату, не дозволивши суперникам обійти себе в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Із рахунком 2:0 "блаугранас" на виїзді впоралися з Лас-Пальмасом. Команда Гансі Фліка не знає смаку поразок у 2025 році (13 матчів поспіль), а наразі останньої своєї невдачі вона зазнала якраз у домашньому матчі проти Атлетіко (1:2) у грудні.

Атлетіко теж здобув перемогу в 25-му турі Ла Ліги, тієї ж суботи розгромивши з рахунком 3:0 Валенсію на Камп де Месталья. Незважаючи на деякі невдачі, зокрема у вигляді поразки від Леганеса поза власним полем (0:1), колектив Дієго Сімеоне перебуває в чудовій формі, маючи вісім звитяг на виїзді в останніх десяти поєдинках усіх турнірів.

Попередні три двоматчеві дуелі в Кубку Іспанії (2017, 2015, 2009) завершилися на користь Барселони, яка потім і здобувала трофей. Атлетіко сподіватиметься на повторення успіху у вигляді двох півфінальних перемог із рахунком 3:0 у 2000 році, але навряд чи варто очікувати на щось ефектне саме сьогодні, у першій зустрічі (друга відбудеться 2 квітня).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські

Атлетіко: Муссо — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Мандава — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Ліно — Грізманн, Альварес

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