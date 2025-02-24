Іспанія

Керманич Барселони висловився про кубкову першу гру з "матрацниками".

У рамках півфіналу Кубка Іспанії-2024/25 каталонська Барселона на власному полі зустрінеться з мадридським Атлетіко (перший матч).

Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "матрацниками".

"Це новий матч, і ми починаємо з нуля. У суперника чудова команда, вони вклали великі кошти у свій склад, тому мають сильну оборону. Очікується важка гра.

Щодо поразки від "Атлетіко" в попередньому матчі, то позитивним моментом було те, що ми демонстрували свій футбол. У нас було більше шансів забити, і це найголовніше – реалізовувати моменти краще за суперника. Важливо також пам’ятати, що це не одноматчеве протистояння.

Ми прагнемо перемоги, а все інше не має значення. Граємо вдома, тож сподіваюся, що стадіон буде заповненим, адже це нам дуже потрібно", — цитує слова Фліка Mundo Deportivo.

Перший матч Барселона — Атлетіко відбудеться 25 лютого о 22:30 за київським часом.