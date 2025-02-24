Керманич Барселони висловився про кубкову першу гру з "матрацниками".
Гансі Флік, Getty Images
24 лютого 2025, 19:55
У рамках півфіналу Кубка Іспанії-2024/25 каталонська Барселона на власному полі зустрінеться з мадридським Атлетіко (перший матч).
Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "матрацниками".
"Це новий матч, і ми починаємо з нуля. У суперника чудова команда, вони вклали великі кошти у свій склад, тому мають сильну оборону. Очікується важка гра.
Щодо поразки від "Атлетіко" в попередньому матчі, то позитивним моментом було те, що ми демонстрували свій футбол. У нас було більше шансів забити, і це найголовніше – реалізовувати моменти краще за суперника. Важливо також пам’ятати, що це не одноматчеве протистояння.
Ми прагнемо перемоги, а все інше не має значення. Граємо вдома, тож сподіваюся, що стадіон буде заповненим, адже це нам дуже потрібно", — цитує слова Фліка Mundo Deportivo.
Перший матч Барселона — Атлетіко відбудеться 25 лютого о 22:30 за київським часом.