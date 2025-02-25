Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.
Ферран Торрес, Getty Images
25 лютого 2025, 21:48
Каталонська Барселона та мадридський Атлетіко зіграють перший матч у рамках півфіналу Кубка Іспанії на Монжуїку.
Ганс-Дітер Флік, після перемоги над Лас-Пальмасом (2:0), залучив до стартового складу Мартінеса в центрі оборони, тоді як де Йонг гратиме в опорній зоні, а Ольмо розташується під нападником Ферраном Торресом.
Дієго Сімоне, на тлі перемоги над Валенсією (3:0), використав із перших хвилин Муссо в рамці воріт, тоді як Льоренте, Хіменес та Галан гратимуть у захисті, а Галлагер та Барріос долучаться до центральної вісі.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Торрес.
Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Гаві, Левандовські, Фермін, Касадо, Віктор, Гарсія, Форт, Мартін.
Запасні: Облак, Гоміс, Моліна, Вітсель, Мандава, Ле Норман, Лемар, Ліно, Рікельме, Серлот, Корреа.
Атлетіко: Муссо — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Галлагер, Де Пауль, Барріос, Сімеоне — Альварес, Грізманн.
Гра Барселона — Атлетіко почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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