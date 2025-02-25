Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.

Каталонська Барселона та мадридський Атлетіко зіграють перший матч у рамках півфіналу Кубка Іспанії на Монжуїку.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над Лас-Пальмасом (2:0), залучив до стартового складу Мартінеса в центрі оборони, тоді як де Йонг гратиме в опорній зоні, а Ольмо розташується під нападником Ферраном Торресом.

Дієго Сімоне, на тлі перемоги над Валенсією (3:0), використав із перших хвилин Муссо в рамці воріт, тоді як Льоренте, Хіменес та Галан гратимуть у захисті, а Галлагер та Барріос долучаться до центральної вісі.

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Торрес.

Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Гаві, Левандовські, Фермін, Касадо, Віктор, Гарсія, Форт, Мартін.



Атлетіко: Муссо — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Галлагер, Де Пауль, Барріос, Сімеоне — Альварес, Грізманн.