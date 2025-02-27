Іспанія

28-річний центрбек вже провів свій останній матч у футболці "вершкових".

Центральний захисник Хесус Вальєхо покине мадридський Реал наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт 28-річного іспанця із "вершковими" завершується 30 червня цього року, після чого, як зазначає джерело, гравець отримає статус вільного агента.

Наразі Вальєхо відновлюється після отриманої м’язової травми, яка змусить його пропустити кілька тижнів. Існує ймовірність, що Хесус вже зіграв свій останній матч у футболці мадридського гранда.

Нагадаємо, Хесус Вальєхо приєднався до Реала в липні 2015 року, перейшовши із Сарагоси за 5 мільйонів євро. Протягом кар’єри у Мадриді захисник шість разів вирушав в оренду – тричі в Гранаду, а також у Сарагосу, Айнтрахт і Вулвергемптон.

У поточному сезоні Вальєхо провів на полі лише 10 хвилин. Сталося це у єдиному матчі Ла Ліги проти Алавеса, який відбувся 24 вересня 2024 року.