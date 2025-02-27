Іспанія

Ла Ліга продовжує битву з "вершковими".

Королівська іспанська футбольна федерація прийняла скаргу Ла Ліги на мадридський Реал через лист клубу із критикою на адресу суддівства. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, на поточний момент було відкрито відповідну справу. Уповноваженому судді необхідно зібрати інформацію. Ця процедура може тривати протягом двох-трьох тижнів, після чого суддя або визначить покарання, або залишить справу без змін.

Зазначається, що максимальне покарання, яке може загрожувати "вершковим", це грошовий штраф.

Нагадаємо, Реал надіслав офіційну скаргу в Королівську іспанську футбольну федерацію на суддівство в матчі 22-го туру Ла Ліги з Еспаньйолом (0:1). У заяві "королівський" клуб окреслив необхідність повного оновлення суддівської системи в країні.