Іспанія

Ендрік приніс Реалу з Луніним мінімальну перемогу над Реалом Сосьєдад у королівському кубковому дербі

Перший півфінальний матч на Аноеті команда Карло Анчелотті залишила за собою.

Реал Сосьєдад — Реал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал Сосьєдад — Реал 0:1

Гол: Ендрік, 19



Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд (Елустондо, 77), Муньйос (Лопес, 85) — Кубо, Субіменді, Мендес — Оярсабаль (Оскарссон, 77), Сучич (Марін, 66), Барренечеа (Беккер, 63).



Реал: Лунін — Асенсіо (Васкес, 46), Чуамені, Рюдігер, Ф. Гарсія — Себальйос, Беллінгем, Камавінга (Менді, 88) — Гюлер (Родріго, 84), Ендрік (Алаба, 72), Вінісіус (Діас, 84).



Попередження: Асенсіо, Васкес