Уругвайцю поки не вдається завоювати місце в стартовому складі.
Рональд Араухо, getty images
27 лютого 2025, 23:31
Захисник Барселони Рональд Араухо розповів, що думає про боротьбу за місце в основному складі.
У січні уругваєць остаточно залікував травму, через яку пропустив першу половину сезону, проте вибороти постійне місце у стартовому складі 25-річному футболістові поки що не вдалося.
"У команді, яка хоче перемагати, має бути багато хороших гравців, а не тільки 11 основних. Дивлячись на лаву запасних Барселони, можна побачити безліч прекрасних футболістів.
Я розумію, що пропустив півроку, мені не слід бути наївним. Але тренер прекрасно знає, що я можу запропонувати, коли перебуваю в оптимальній формі", — наводить Barca Universal слова центрбека.
Рональд Араухо провів на лавці запасних три останні матчі Барселони. Нещодавно гравець продовжив контракт із клубом до 2031 року.