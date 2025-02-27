Іспанія

Уругвайцю поки не вдається завоювати місце в стартовому складі.

Захисник Барселони Рональд Араухо розповів, що думає про боротьбу за місце в основному складі.

У січні уругваєць остаточно залікував травму, через яку пропустив першу половину сезону, проте вибороти постійне місце у стартовому складі 25-річному футболістові поки що не вдалося.

"У команді, яка хоче перемагати, має бути багато хороших гравців, а не тільки 11 основних. Дивлячись на лаву запасних Барселони, можна побачити безліч прекрасних футболістів.

Я розумію, що пропустив півроку, мені не слід бути наївним. Але тренер прекрасно знає, що я можу запропонувати, коли перебуваю в оптимальній формі", — наводить Barca Universal слова центрбека.

Рональд Араухо провів на лавці запасних три останні матчі Барселони. Нещодавно гравець продовжив контракт із клубом до 2031 року.