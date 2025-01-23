Барселона оголосила про продовження контракту з Рональдом Араухо. Нова угода уругвайського захисника з клубом розрахована до 2031 року. 

Араухо приєднався до "блауграни" у 2018 році. У складі каталонської команди він провів 155 матчів у всіх турнірах і забив 8 м'ячів. 

У поточному сезоні Араухо провів лише 1 матч у Ла Лізі через тривале пошкодження.

Раніше повідомлялося, що Ольмо пропустить десять днів через травму.