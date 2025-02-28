Іспанія

Німець не бажає повернення бразильця до складу каталонської команди.

Нападник Сантоса Неймар планує повернутися в Барселону вже наступного літа.

Інформацію про намір бразильця перебратися в каталонський клуб нещодавно підтвердив інсайдер Девід Орнштейн.

Утім, поки неясно, чи буде готовий керманич "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік впровадити 33-річного футболіста у свою систему, якщо керівництво вирішить повернути зірку.

"Я не можу уявити, щоб Флік схвалив повернення Неймара, навіть якщо у клубу не буде можливості підписати жодного дорогого гравця цього літа", — заявив журналіст Віктор Наварро, висловлюючись про потенційне гучне возз'єднання.

Раніше повідомлялося, що Барселона відпустить Роке за 25 млн євро.