Німець не бажає повернення бразильця до складу каталонської команди.
Неймар, Getty Images
28 лютого 2025, 00:12
Нападник Сантоса Неймар планує повернутися в Барселону вже наступного літа.
Інформацію про намір бразильця перебратися в каталонський клуб нещодавно підтвердив інсайдер Девід Орнштейн.
Утім, поки неясно, чи буде готовий керманич "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік впровадити 33-річного футболіста у свою систему, якщо керівництво вирішить повернути зірку.
"Я не можу уявити, щоб Флік схвалив повернення Неймара, навіть якщо у клубу не буде можливості підписати жодного дорогого гравця цього літа", — заявив журналіст Віктор Наварро, висловлюючись про потенційне гучне возз'єднання.
Раніше повідомлялося, що Барселона відпустить Роке за 25 млн євро.