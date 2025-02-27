Іспанія

Палмейрас наближається до підписання бразильського футболіста.

Нападник Барселони Вітор Роке незабаром стане гравцем Палмейраса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 19-річного бразильця за 25 мільйонів євро. Також "блаугранас" отримають відсоток від майбутнього продажу гравця.

Наголошується, що фінальне слово за Бетісом, за який Роке виступає на правах оренди. Сьогодні "бетікос" розглянуть варіанти компенсацій від Барселони.

У нинішньому сезоні Роке провів 33 матчі, в яких забив сім голів та віддав два асисти.