Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 1 березня, розпочавшись о 19:30.

У рамках 26 туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі прийме одного з лідерів мадридського Реала.

РЕАЛ БЕТІС — РЕАЛ МАДРИД

Субота, 1 березня, 19:30. Естадіо Беніто Вільямарін, Севілья. Головний арбітр - Алехандро Хосе Ернандес Ернандес. Пряма трансляція на MEGOGO

Цього сезону Бетіс здобув дев'ять перемог, вісім разів зіграв внічию та вісім разів програв у 25 матчах Ла Ліги, набравши загалом 35 очок. Команда Мануеля Пеллегріні також прагне успіху в Європі: "зелено-білі" в 1/8 фіналу Ліги конференцій зіграють проти Віторії Гімарайнш. Цю зустріч заплановано на 6 березня.

Бетіс вийде на цей матч після перемоги над Хетафе (2:1), а в останніх п'яти іграх Ла Ліги клуб зазнав поразки лише в одній, отримавши три перемоги. Команда Пеллегріні блискуче виступила у своєму останньому домашньому матчі в чемпіонаті, обігравши Сосьєдад (3:0), і вона, безумовно, буде свіжішою з двох команд, оскільки в середу ввечері Реал Мадрид брав участь у Кубку Іспанії.

Раніше цього сезону Бетіс зазнав програв Мадриду (0:2) на стадіоні Сантьяго Бернабеу, але три з чотирьох останніх матчів Ла Ліги між ними завершилися внічию.

Насправді Реал Мадрид виграв лише два з шести останніх матчів Ла Ліги проти Бетіса, але команда із Севільї не програвала з березня 2020 року, тож у цьому матчі на кону п'ятирічний рекорд.

"Лос-Бланкос" вийдуть на цей матч після перемоги над Сосьєдадом (1:0) у першому матчі півфіналу Кубку Іспанії. Тим часом, минулими вихідними Мадрид здобув перемогу над Жироною (2:0) у Ла Лізі і нині посідає друге місце, нарівні з лідером Барселоною.

Команда Карло Анчелотті повернеться на перше місце, якщо уникне поразки в цьому матчі, оскільки Атлетіко зіграє пізніше проти Атлетіка, а Барселона прийме Сосьєдад у неділю.

На наступному тижні Реал прийме Атлетіко в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тому це неймовірно важливий період сезону для "вершкових", які цього сезону посідають третє місце за кількістю виїзних матчів у чемпіонаті Іспанії, набравши 23 очки в 13 матчах, у той час як Бетіс набрав 20 очок у 12 домашніх матчах Ла Ліги.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Бетіс: Адріан — Р. Родрігес, Льоренте, Бартра, Сабалі — Альтіміра, Кардосо — Х. Родрігес, Іско, Антоні — Кучо.

Реал Мадрид: Куртуа — Гарсія, Алаба, Асенсіо, Васкес — Родріго, Модрич, Чуамені, Діас — Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Не зіграють: Ло Чельсо, Рока, Ортіс, Карвалью, Форнальс (?), Бельєрін (?), Еззалзулі (?) — Карвахаль, Мілітао, Вальєхо, Себальйос, Беллінгем, Вальверде (?).

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