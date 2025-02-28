Іспанія

Втрата для команди Анчелотті.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде через травму може пропустити матч 26-го туру іспанської Ла Ліги з Бетісом. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у футболіста серйозніша проблема, ніж просто пошкодження м'яза стегна. Зазначається, що Вальверде поспішає відновитися до гри з Атлетіко в Лізі чемпіонів, яка відбудеться 4 березня.

Підкреслюється, що в матчі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті футболіст грав на уколах.

Цього сезону Феде Вальверде відіграв за Реал 40 матчів, забив вісім голів та віддав шість результативних передач.