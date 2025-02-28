Іспанія

В якості гравця чи функціонера?

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про можливе повернення нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі в Барселону. Його слова наводить GiveMeSport.

"Я думаю, Мессі хоче повернутися в Барселону. Він провів там багато років. Я впевнений, що Мессі повернеться. Можливо, як гравець, але я допускаю його повернення і в іншій якості. Мессі та Барселона йдуть рука об руку. Їхні бренди багато що об'єднує. Ліонель закоханий у клуб.

Неймар — це зовсім інша історія. Я не думаю, що він коли-небудь повернеться в Барселону. Я впевнений у цьому", — сказав Тебас.

Раніше повідомлялося, що Неймар мріє повернутися до Барселони.