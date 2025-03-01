Остання команда Ла Ліги здобула залікові бали.
Вальядолід - Лас-Пальмас, getty images
01 березня 2025, 00:35
В рамках 26-го туру Вальядолід на своєму полі приймав Лас-Пальмас.
Команда з Канарських островів відкрила рахунок у матчі на 22-й хвилині матчу зусиллями Сандро Раміреса. А вже на 29-й хвилині "остров'яни" залишилися у меншості. Червону картку отримав центрбек гостей Маккенна.
По перерві Вальядолід зумів скористатися вилученням захисника Лас-Пальмас. На 64-й хвилині завдяки голу Латаси господарі поля зрівняли рахунок.
Вальядолід — Лас-Пальмас 1:1
Голи: Латаса, 63 - Рамірес, 22
Вальядолід: Гейн — Кандела (Хесус Перес Македа, 58), Санчес (Мартін Ріелвес, 58), Кемерт, Азну Бен Шейх — Амалла (Латаса, 58), Грілліч, Нікічер — Тухамі, Маркос (Сілла, 82), Моро
Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті, Мармоль (Байчетич, 46), Маккенна, Муньйос — Ессугу, Кампанья (Рамірес (Мата, 80), 86) — Рамірес (Мата, 80), Муньйос, Молейро (Сілва, 46) — Макберні
Попередження: Нікічер, Ріелвес — Молейро
Вилучення: Маккенна, 29