Іспанія

Остання команда Ла Ліги здобула залікові бали.

В рамках 26-го туру Вальядолід на своєму полі приймав Лас-Пальмас.

Команда з Канарських островів відкрила рахунок у матчі на 22-й хвилині матчу зусиллями Сандро Раміреса. А вже на 29-й хвилині "остров'яни" залишилися у меншості. Червону картку отримав центрбек гостей Маккенна.

По перерві Вальядолід зумів скористатися вилученням захисника Лас-Пальмас. На 64-й хвилині завдяки голу Латаси господарі поля зрівняли рахунок.

Вальядолід — Лас-Пальмас 1:1

Голи: Латаса, 63 - Рамірес, 22

Вальядолід: Гейн — Кандела (Хесус Перес Македа, 58), Санчес (Мартін Ріелвес, 58), Кемерт, Азну Бен Шейх — Амалла (Латаса, 58), Грілліч, Нікічер — Тухамі, Маркос (Сілла, 82), Моро

Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті, Мармоль (Байчетич, 46), Маккенна, Муньйос — Ессугу, Кампанья (Рамірес (Мата, 80), 86) — Рамірес (Мата, 80), Муньйос, Молейро (Сілва, 46) — Макберні

Попередження: Нікічер, Ріелвес — Молейро

Вилучення: Маккенна, 29