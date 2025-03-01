Іспанія

Бразилець реально може повернутися в столицю Каталонії.

Нападник бразильського Сантоса Неймар серйозно націлений на повернення в Барселону. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, агент бразильської зірки Піні Захаві, Сантос та Барселона провели перші переговори щодо переходу бразильця. Вони відкрили реальну можливість повернення Неймара в Каталонію, яку спочатку не розглядали.

Головний тренер "синьо-гранатових" Гансі Флік не впевнений у тому, що Неймар потрібен команді, але футболіст готовий знизити свою зарплату й отримати другорядну роль в команді.

Зазначається, що президент Барселони Жоан Лапорт, горить бажанням повернути Неймара на Камп Ноу.