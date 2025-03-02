Генеральний директор мадридського Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін відреагував на чутки про інтерес "матрацників" до нападника Ліверпуля Дарвіна Нуньєса. Його слова наводить 365scores.
"Нуньєс не входить у плани клубу на майбутній період. Інформація про наш інтерес до гравця не має під собою підстав. 
Атлетіко не шукає нападника. Нашій команді потрібно посилити інші позиції. Це й обговорює керівництво Атлетіко на поточний момент», — заявив Хіль Марін.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко може купити Ковачича.