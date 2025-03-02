Уругвайця поки що в Мадриді не буде.
Дарвін Нуньєс, getty images
02 березня 2025, 10:14
Генеральний директор мадридського Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін відреагував на чутки про інтерес "матрацників" до нападника Ліверпуля Дарвіна Нуньєса. Його слова наводить 365scores.
"Нуньєс не входить у плани клубу на майбутній період. Інформація про наш інтерес до гравця не має під собою підстав.
Атлетіко не шукає нападника. Нашій команді потрібно посилити інші позиції. Це й обговорює керівництво Атлетіко на поточний момент», — заявив Хіль Марін.