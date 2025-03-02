Іспанія

Уругвайця поки що в Мадриді не буде.

Генеральний директор мадридського Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін відреагував на чутки про інтерес "матрацників" до нападника Ліверпуля Дарвіна Нуньєса. Його слова наводить 365scores.

"Нуньєс не входить у плани клубу на майбутній період. Інформація про наш інтерес до гравця не має під собою підстав.

Атлетіко не шукає нападника. Нашій команді потрібно посилити інші позиції. Це й обговорює керівництво Атлетіко на поточний момент», — заявив Хіль Марін.