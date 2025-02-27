Іспанія

Хорват може повернутися в Мадрид.

Мадридський Атлетіко почав робити кроки з метою придбати півзахисника Манчестер Сіті Матео Ковачича наступного літа. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, сума потенційного трансферу 30-річного хорвата до іспанського клубу може становити 30 млн. євро. Як заміну для Ковачича керівництво Ман Сіті розглядають півзахисника Аталанти Едерсона.

Чинна трудова угода гравця з Сіті розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

У нинішньому сезоні Ковачич узяв участь у 31 матчі Манчестер Сіті в усіх турнірах, у яких відзначився п'ятьма голами та однією результативною передачею.